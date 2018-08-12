Bandırma limanının şehrin çok yakınında olması vatandaşları zor durumda bırakıyor. Özellikle koku yapan ürünler ile kömür gibi tozlu ürünlerin sevkiyatı sırasında şehir yaşanmaz hale geliyor. Ayrıca etrafa saçılan çöpler hem denizi hem de çevreyi kirletiyor. Son günlerde kömür indirildiğini belirten vatandaşlar, "Şehrin her tarafını duman kaplıyor. Evlerimizin bahçeleri, odalarımız simsiyah kömür tozuyla doluyor. Zaman zaman kimyasal ürünler de taşınıyor. Bu zehirli tozları yutmak zorunda kalıyoruz. Yetkililerin bu sorunva biran önce çözüm bulmasını bekliyoruz" dediler. Daha önce Bandırma Limanı'na Anguslar getirilmiş ve şehri günlerce kötü bir koku kaplamıştı.
Kömür isyanı!
Bandırma Limanı’nda son günlerde kömür sevkıyatı yapıldığı ve şehre toz bıraktığı belirtiliyor.
Etiketler: Bandırma Limanı
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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