Bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden ardından bir haftada başvuru sayısı 300 bine ulaştı, devletin kasasına da 4,5 milyar lira gelir girmiş oldu. Başvuruların 500 bin gibi bir rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ereceğine dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bedelli askerlik başvurularının e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapıldığını hatırlattılar. Bedelli paraları Ziraat Bankası, Halkbankası ve PTT üzerinden yatırılıyor. Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki hesapta toplanacak.
Bedellide rekor!
Etiketler: Bedelli askerlik , Milli Savunma Bakanlığı
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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