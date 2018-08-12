Yol Durumu
  1. İş garantili eğitim
  2. Esnafın borcu siliniyor

Bedellide rekor!

Bedellide rekor!
Bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden ardından bir haftada başvuru sayısı 300 bine ulaştı, devletin kasasına da 4,5 milyar lira gelir girmiş oldu. Başvuruların 500 bin gibi bir rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ereceğine dikkat çeken yetkilileri, başvurularının e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapıldığını hatırlattılar. Bedelli paraları Ziraat Bankası, Halkbankası ve PTT üzerinden yatırılıyor. Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki hesapta toplanacak.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar