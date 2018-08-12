Türkiye'nin son dönemde maruz kaldığı ekonomik saldırıları bir daha yaşamaması için reformist düzenlemeler yapan hükümet, 287 enerji neferini eğitim için yurtdışına gönderecek. Enerji Bakanlığı, öğrencilerin nükleer teknoloji alanında önde gelen ülkelerin dünya sıralamasında ilk 500'e girmiş seçkin üniversitelerinde lisans üstü eğitim görmesini sağlayacak. 287 öğrenciden 205'i nükleer enerji, 69'u maden alanında eğitim alacak. 13 öğrenciye de Bakanlığın ilgili birim ve kurumlarında görev yapmak üzere burs imkanı sağlanacak.
İş garantili eğitim
Etiketler: Türkiye , enerji , Enerji Bakanlığı
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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