Üniversiteliye ücretsiz yurt

Üniversiteleri tercih döneminde öğrenciler puanlarına göre kendilerine en uygun bölümü tercih etmek için ter dökerken; üniversiteler de başarılı öğrencileri kendi okullarını tercih etmeleri konusunda teşvik ediyor.



14 Ağustos'ta bitecek tercih döneminde özeller başta olmak üzere birçok üniversite, öğrencileri kendi bünyelerine katmak için adeta yarış içinde. 200'ü aşkın üniversitenin arasından tercih yapan öğrenciler, okulun sağladığı imkanları da değerlendirmeye alıyor. 6 bin liraya kadar burs veren üniversiteler aynı zamanda, konaklama, yol, yemek, yurt dışı eğitim ve staj, bilgisayar, tablet, telefon, kitap gibi eğitime yardımcı diğer unsurları da ücretsiz sağlama vaadinde bulunuyor. Tüm mezunlarına iş imkanı vaad edenler de var.