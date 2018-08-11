Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Sayın Albayrak, söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi. Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi. Bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamamdır.
İş dünyasından tam destek
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Sayın Albayrak, söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi. Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi. Bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamamdır.
Etiketler: Rifat Hisarcıklıoğlu , İsmail Gülle , Kibar Holding , Ali Kibar , TOBB , Türkiye , MÜSİAD
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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