İş dünyasından tam destek

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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Sayın Albayrak, söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi. Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi. Bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamamdır.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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