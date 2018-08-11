Türkiye'nin yeni ekonomik vizyonunu çizen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '3+1' sac ayağı bulunan modelin büyüme ve istihdam yaratarak Türkiye'yi bir üst lige çıkaracağını söyledi. Bakan Albayrak iki yeni bankanın da müjdesini verdi.
2 YENİ BANKA GELİYOR
Finansal sisteme iki yeni önemli model kazandıracaklarını açıklayan Bakan Albayrak, '100 Günlük Eylem Planı'nında da yer alan Emlak Bankasını, tüm işlevine uygun şekilde sisteme kazandıracaklarını dile getirdi.
Albayrak, "Yine kalkınma diyoruz ama bununla ilgili somut adımı da atıyoruz. Kalkınma Bankasının yapısal altyapısını bitirdik. O da ekimde mecliste. Güçlü bir bilançoya hızlı bir şekilde kavuşturup, çok iyi bir işlev kazanması sağlanacak" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.