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Hazine ve Albayrak açıkladı: İki yeni geliyor!

Hazine ve Berat Albayrak, ve 'nın tüm işlevine uygun şekilde sisteme kazandıracaklarını dile getirdi.

Bakan Albayrak duyurdu! İki yeni banka geliyor

'nin yeni ekonomik vizyonunu çizen Hazine ve Berat Albayrak, '3+1' sac ayağı bulunan modelin büyüme ve yaratarak Türkiye'yi bir üst lige çıkaracağını söyledi. iki yeni nın da müjdesini verdi.

2 YENİ BANKA GELİYOR

Finansal sisteme iki yeni önemli model kazandıracaklarını açıklayan Bakan Albayrak, '100 Günlük Eylem Planı'nında da yer alan nı, tüm işlevine uygun şekilde sisteme kazandıracaklarını dile getirdi.

Albayrak, "Yine kalkınma diyoruz ama bununla ilgili somut adımı da atıyoruz. nın yapısal altyapısını bitirdik. O da ekimde mecliste. Güçlü bir bilançoya hızlı bir şekilde kavuşturup, çok iyi bir işlev kazanması sağlanacak" diye konuştu.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 10:56
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