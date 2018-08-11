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Brunson'un bağlantısı iddianamede!

Akıncı Üssü Davası’na giren bir ifade ile Evangelism tarikatı arasındaki bağı ortaya koydu. FETÖ’cü , Gülen’i ziyareti sırasında ’ın Evangelistlerle irtibatlı olduğunu öğrendiğini anlattı.

Brunsonun FETÖ bağlantısı iddianamede!

'nün Komutanlığı mahrem yapılanmasında "öğretmen" pozisyonunda görev yapan "ihsan" kod adlı 'ın itirafları Akıncı Üssü Davası'na girdi.

EVANGELİSTLERLE BAĞLANTILI
Erbağ, 'ın, ile arasında krize neden olan ajan papaz Andrew Craig Brunson'un bağlı olduğu Evangelism tarikatı ile irtibatlı olduğunu ifadesinde belirtti.

Yine Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında baş bilgin olarak faaliyet yürüten Serhat kod adlı şahsın kardeşinin de ABD'de bir rahip ile dinlerarası diyalog kapsamında ilişkisinin olduğunu vurgulayan Erbağ, "Hatta doğan çocuğuna rahibe sormadan Meryem ismini vermesi, rahibin de bu durumdan rahatsız olması üzerine 'İsa efendimizi rüyamda gördüm, bu ismi önerdi' şeklinde cevap verdiğini söylemişti. Bu ve buna benzer birkaç örnek örgüt içerisinde konuşuluyordu. Bütün bunlar değerlendirildiğinde, benim de dahil olduğum örgütün nasıl 'da bir mahrem yapılanması var ise Hristiyanlığın güçlü bir kolu olan Evangelizm içerisine de bir mahrem yapılanma ile sızmaya çalıştığını düşünmekteyim. Bu sayede Hristiyanlığın karar verici noktalarında etkin bir rol almayı planladığını düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 09:26
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