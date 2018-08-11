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Esnafa fatura indirimi!

Esnafa fatura indirimi!
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, maliyetlerdeki artış nedeniyle geçinmekte zorlandığını belirterek, "Satışların normalden biraz düşmesi dahi, girdisi çıktısı derken esnafımızı çok etkiliyor. Bu sebeple en azından 5 yıllık bir planla elektrik ve su faturalarında esnafa özel indirimler sağlanmalı" dedi. Esnafın korunmasının ekonominin de korunması anlamına geldiğini vurgulayan , sözlerine şöyle devam etti: "Elektrik faturalarında tüketim bedeli hariç 6 ayrı kalemden, su faturalarında ise tüketim hariç 4 ayrı kalemden ek ücret yansıtılıyor. Gelen faturanın sadece yarısı tüketim bedeli. Diğer bedeller ise faturanın kalan yarısını oluşturuyor. Özel şirketlerin yaptığı haksızlık."
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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