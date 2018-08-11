TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın maliyetlerdeki artış nedeniyle geçinmekte zorlandığını belirterek, "Satışların normalden biraz düşmesi dahi, girdisi çıktısı derken esnafımızı çok etkiliyor. Bu sebeple en azından 5 yıllık bir planla elektrik ve su faturalarında esnafa özel indirimler sağlanmalı" dedi. Esnafın korunmasının ekonominin de korunması anlamına geldiğini vurgulayan Bendevi Palandöken, sözlerine şöyle devam etti: "Elektrik faturalarında tüketim bedeli hariç 6 ayrı kalemden, su faturalarında ise tüketim hariç 4 ayrı kalemden ek ücret yansıtılıyor. Gelen faturanın sadece yarısı tüketim bedeli. Diğer bedeller ise faturanın kalan yarısını oluşturuyor. Özel şirketlerin yaptığı haksızlık."
Esnafa fatura indirimi!
Etiketler: bendevi palandöken , TESK , esnafın
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
- Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Ağustos altın piyasası
- Üniversiteliye ücretsiz yurt
- Fitch'ten Türkiye'ye müdahale çağrısı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.