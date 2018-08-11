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Altın fiyatları ne? Çeyrek altın ne kadar? 11 Ağustos altın piyasası...

11 Ağustos cumartesi piyasalardaki dalgalanma nedeniyle altın fiyatlarında anlık gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Düğün sezonunun açılmasıyla vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle çeyrek altın ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu haline gelmiş durumda. Peki çeyrek altın , gram altın , yarım altın ,tam altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum ne? İşte 11 Ağustos Cumartesi güncel altın fiyatları...




Günün en merak edilen konusu '11 Ağustos altın fiyatları ne kadar' olmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen altın fiyatlarının son durumu hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz. Özellikle düğün yapacak olanların ve davetlilerin çok daha fazla merak ettiği altın fiyatları hatta gram altın ve çeyrek altında son durumun ne olduğuna dair detaylı bilgiler haberin devamında yer alıyor...

  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 04:45
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