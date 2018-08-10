Ekonomiye yeni model

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Güçlü Türkiye' vizyonuyla beraber ekonomide yeni bir dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi modelini bugün açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.
HEDEF TEK HANE
Açıklamada, "OVP kapsamında 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir" ifadesine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Piyasada bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekulatif açıklamaların aksine, kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz."
TEK HESAP DÖNEMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin büyümesinde en büyük engel olarak gördüğü faizleri aşağı çekecek, güçlü nakit rezervini ortaya çıkaracak, borçlanma maliyetlerini düşürecek 'Hazine Tek Hesabı' dönemi başlıyor. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle bazı fonlar ve bunların döner sermayelerinin mali kaynakları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen 'Tek Hazine Kurumlar Hesabı' kapsamına alınacak. Kamu idarelerinin tüm hesaplarına ilişkin anlık hareket ve bakiye bilgilerinin görüntülenmesi sağlanacak.
HEDEF TEK HANE
Açıklamada, "OVP kapsamında 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir" ifadesine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Piyasada bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekulatif açıklamaların aksine, kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz."
TEK HESAP DÖNEMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin büyümesinde en büyük engel olarak gördüğü faizleri aşağı çekecek, güçlü nakit rezervini ortaya çıkaracak, borçlanma maliyetlerini düşürecek 'Hazine Tek Hesabı' dönemi başlıyor. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle bazı fonlar ve bunların döner sermayelerinin mali kaynakları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen 'Tek Hazine Kurumlar Hesabı' kapsamına alınacak. Kamu idarelerinin tüm hesaplarına ilişkin anlık hareket ve bakiye bilgilerinin görüntülenmesi sağlanacak.
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