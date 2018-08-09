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Kurbanlık fiyatlarında son durum ne? 2018 kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

yaklaşırken vatandaşlar da kurbanlık aramaya başladılar... Kurban kesmeye niyetlenen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladılar... Peki kurban fiyatlarında son durum ne? 2018 kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Küçükbaş kurban ne kadar? Büyükbaş kurban ne kadar? Kurban canlı kilogram fiyatları ne durumda? işte 2018 kurbanlık fiyatları...

İşte il il kurban fiyatları!

Kurban kesmeye niyetlenen vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını merak ediyorlar... Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban fiyatları da netleşmeye başladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarına ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 20:26
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