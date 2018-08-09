Kurbanlık fiyatlarında son durum ne? 2018 kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Kurban kesmeye niyetlenen vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını merak ediyorlar... Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban fiyatları da netleşmeye başladı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarına ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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