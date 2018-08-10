Çinli akını

Turizm sektörü, 2023 için 1 milyon Çinli turist hedefi koyarken; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) raporuna göre, bunun gerçekleşmesiyle yaklaşık 3 milyar dolarlık bir turizm ekonomisi oluşabilecek. Rapora göre; sağlık, gastronomi ve yurt içi turizminin yanı sıra Çin'le geliştirilecek ilişkiler, turizmde sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyümenin modeli olacak. Hazırlanan Çin Eylem Planı'yla Türkiye'ye Çinli turist çekilmesi hedefleniyor. Kültür, sanat ve gastronomi odaklı, deneyimsel bir turizm içeriğinin hazırlanması durumunda Türkiye'nin Çinli turistlerden elde ettiği kişi başı ortalama gelirin Avrupa ortalamasına yaklaşması mümkün olacak. Sektör oyuncularının telaffuz ettiği, '2023 yılında 1 milyon Çinli turist' hedefinin gerçekleşmesi, yaklaşık 3 milyar dolarlık bir turizm ekonomisinin oluşması anlamına geliyor. 2012 yılından bu yana en fazla turizm harcaması yapan ülke konumunda bulunan Çin'den geçen yıl yurt dışına çıkan ziyaretçi sayısı 135 milyon kişi. Günümüz küresel turizm harcamasının yüzde 20'si bu ülke tarafından gerçekleştiriliyor. Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı son 10 yılda kademeli olarak arttı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.