Türkiye tarihinin en büyük projelerinden olan İstanbul Yeni Havalimanı, 29 Ekim'de açılarak faaliyete başlayacak. Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havalimanı da dünyanın en büyük taşınma operasyonu gerçekleştirilerek yeni evine taşınacak. 45 saatlik bir sürede gerçekleştirilecek bu operasyon hem havadan hem de karadan yürütülecek. Taşınmanın en önemli bölümünü gerçekleştirecek olan Türk Hava Yolları (THY) da operasyona hazır. Dün gazetecilerle bir araya gelen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, taşınma süreciyle ilgili bilgiler paylaştı.
BİLETE ZAM YAPILMAYACAK
Havacılık sektöründe dünyanın en büyük taşınmasının gerçekleşeceğini belirten Aycı, 33 bin personelin taşınmasını Fatih'in İstanbul'u fethettiği ordusuna benzeterek, "Fatih'in ordusundaki asker sayısı kadar personel taşınacak" dedi. Sadece personelin değil 15 bine yakın ekipmanın da yeni havalimanına gideceğini söyleyen Aycı, "Ekipman öyle küçük parçalardan oluşmuyor. İçinde 44 tonluk parçalar da var. Bütün bu ekipmanları 5 bin tır ile taşıyacağız. Tırları arka arkaya dizseniz İstanbul'dan Bolu'ya kadar uzanıyor. Operasyon 45 saatte gerçekleşecek. Havayolunun evini değiştirmesi hadisesini bütün dünya izleyecek. Böyle bir vizyonu ortaya koyanlara şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Uzun zamandır taşınmayla ilgili süreci yönettiklerini anlatan Aycı, tüm personele sürekli eğitim verildiğini ve bu büyük göçe hazır olduklarını kaydetti. Taşınma maliyetinin operasyon bitince belli olacağını belirten Aycı, "Finansman sorunumuz yok. Zaten operasyonlarımız içinde küçük bir yer tutuyor ve bilançomuz içinde gerçekleştireceğiz. Bu maliyetin yolculara bilet zammı şeklinde yansıması da söz konusu değil" dedi.
258 MİLYON DOLAR KÂR
Türk Hava Yolları'nın toplam gelirleri, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 30 artış göstererek 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2017 yılının ilk yarısında 17 milyon dolar olan esas faaliyet kârı, 2018'in ilk yarısında yükselen petrol fiyatlarına rağmen artan talep ve birim gelirler ile birlikte 258 milyon dolar olarak kaydedildi. FAVKÖK (faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kâr) yüzde 38 artarak 1.28 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yılın ilk yarısında, toplam yolcu doluluk oranı yüzde 80.4 ile en yüksek seviyeye ulaştı.
31 EKIM SAAT:14.00
İlker Aycı, ilk uçuşun taşınmadan hemen sonra 31 Ekim'de saat 14.00'te Ankara'ya yapılacağını duyurdu. Aycı, ilk yurt dışı uçuşların da Azerbaycan ve KKTC'ye olacağını açıkladı.
Ankara'yı bir hub yapmak istiyoruz.
Tatil beldelerini dünyaya bağlıyoruz. Bodrum-Londra, Ordu-Ortadoğu ve Antalya-Ortadoğu uçuşları başladı.
Rekabetten korkmuyoruz. Bütün dünyaya açığız ve köprüler kurmak istiyoruz.
Yeni havalimanı ile değerimizi daha da artıracağız. Zirvelerde bizi göreceksiniz.
BİLETE ZAM YAPILMAYACAK
Havacılık sektöründe dünyanın en büyük taşınmasının gerçekleşeceğini belirten Aycı, 33 bin personelin taşınmasını Fatih'in İstanbul'u fethettiği ordusuna benzeterek, "Fatih'in ordusundaki asker sayısı kadar personel taşınacak" dedi. Sadece personelin değil 15 bine yakın ekipmanın da yeni havalimanına gideceğini söyleyen Aycı, "Ekipman öyle küçük parçalardan oluşmuyor. İçinde 44 tonluk parçalar da var. Bütün bu ekipmanları 5 bin tır ile taşıyacağız. Tırları arka arkaya dizseniz İstanbul'dan Bolu'ya kadar uzanıyor. Operasyon 45 saatte gerçekleşecek. Havayolunun evini değiştirmesi hadisesini bütün dünya izleyecek. Böyle bir vizyonu ortaya koyanlara şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Uzun zamandır taşınmayla ilgili süreci yönettiklerini anlatan Aycı, tüm personele sürekli eğitim verildiğini ve bu büyük göçe hazır olduklarını kaydetti. Taşınma maliyetinin operasyon bitince belli olacağını belirten Aycı, "Finansman sorunumuz yok. Zaten operasyonlarımız içinde küçük bir yer tutuyor ve bilançomuz içinde gerçekleştireceğiz. Bu maliyetin yolculara bilet zammı şeklinde yansıması da söz konusu değil" dedi.
258 MİLYON DOLAR KÂR
Türk Hava Yolları'nın toplam gelirleri, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 30 artış göstererek 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2017 yılının ilk yarısında 17 milyon dolar olan esas faaliyet kârı, 2018'in ilk yarısında yükselen petrol fiyatlarına rağmen artan talep ve birim gelirler ile birlikte 258 milyon dolar olarak kaydedildi. FAVKÖK (faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kâr) yüzde 38 artarak 1.28 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yılın ilk yarısında, toplam yolcu doluluk oranı yüzde 80.4 ile en yüksek seviyeye ulaştı.
31 EKIM SAAT:14.00
İlker Aycı, ilk uçuşun taşınmadan hemen sonra 31 Ekim'de saat 14.00'te Ankara'ya yapılacağını duyurdu. Aycı, ilk yurt dışı uçuşların da Azerbaycan ve KKTC'ye olacağını açıkladı.
Ankara'yı bir hub yapmak istiyoruz.
Tatil beldelerini dünyaya bağlıyoruz. Bodrum-Londra, Ordu-Ortadoğu ve Antalya-Ortadoğu uçuşları başladı.
Rekabetten korkmuyoruz. Bütün dünyaya açığız ve köprüler kurmak istiyoruz.
Yeni havalimanı ile değerimizi daha da artıracağız. Zirvelerde bizi göreceksiniz.
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