Yaşlıya çifte müjde

65 yaş aylığı, diğer adıyla üç aylıkların ne zaman verileceği vatandaşlar tarafından merak konusu. 65 yaş aylığı ne zaman veriliyor? 65 yaş aylığı 1 Eylül'den itibaren ödenmeye başlayacak. Hem aylık hem de zamlı olarak ödenecek olan 65 yaş aylığı 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren 266 liradan 500 liraya yükseltilmişti. 1 Eylül’de ise 543 lira olacak. 65 yaş aylığı ne zaman veriliyor, 65 yaş aylığından kimler yararlanacak, mahkeme kararıyla yaş büyütenler faydalanabilecek mi, kimlerin 65 yaş aylığı kesilir, 65 yaş aylığı ödemeleri nasıl olacak... 65 yaş aylığı hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizin detayında...