Yaşlıya çifte müjde

581 bin yaşlının yüzü zamlarla güldü. Torba yasa kapsamında 65 yaş aylığının tutarı Haziran'da 265,79 liradan 500 liraya yükseltildi. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenen tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ulaştı. Yaşlılara, Haziran'da bin 500 lira ödeme yapılırken; aylığa bir zam da Temmuz'da memur maaşlarındaki artışla geldi. Yaşlılık aylığı 543.25 liraya ulaştı. Eylül'de yaşlılara Temmuz ve Ağustos ayları için 2 aylık zam farkı ödenecek. Bu kapsamda yaşlılar toplam 86,50 lira fark alacak. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran'da verdiği müjde de hayata geçecek. 1 Eylül tarihinden itibaren 65 yaş maaşı 3'er aylık dönemler şeklinde değil, aylık olarak ödenecek. Yaşlılar her ayın başında 543 lira alacak.
MAAŞ 543 LİRA OLDU
65 yaş aylığının gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.
MAAŞ 543 LİRA OLDU
65 yaş aylığının gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.
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