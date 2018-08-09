İngiliz turistin bu yıl gözdesi kurun da etkisiyle Türkiye oldu. Antalya, rezervasyonda İspanyol adası Palma de Mallorca'yı solladı. İngiltere'nin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook, 2018'de Türkiye'ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını açıkladı. Şirket yetkilileri, Antalya'nın en çok paket tur sattıkları Palma de Mallorca'yı geçtiğini söyledi. Anth Mooney adlı bir şirket yetkilisi, "Türkiye'de tatil için daha iyi bir zaman olamaz" dedi. Şirket yetkilileri, İngiltere'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tatilcilerin rezervasyonu son dakikaya bıraktıklarını ve bu nedenle fiyatların düşük kaldığını belirtiyor. Türk Lirası'nın sterlin karşısında gerilemesi, İngiltere'den Türkiye'ye turizm talebini artırdı. Sterlinin değeri Nisan'dan bu yana euro karşısında yüzde 3, doları karşısında ise yüzde 10 azaldı. Bu durumun İngiliz turistler için Türkiye'yi daha cezbedici hale getirdiği ifade ediliyor.
Antalya Mallorca’yı kurla geçti
Sterlin değerlenince İngilizler İspanya’dan vazgeçip Türkiye’ye yöneldi. İngilizler’in rezervasyonları yüzde 63 arttı
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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