Yol Durumu
  1. Gençlere devlet kapısı
  2. Sen misin ucuz ekmek satan

Mallorca’yı kurla geçti

değerlenince İngilizler İspanya’dan vazgeçip ’ye yöneldi. İngilizler’in rezervasyonları yüzde 63 arttı

Antalya Mallorca’yı kurla geçti
in bu yıl gözdesi kurun da etkisiyle oldu. , rezervasyonda İspanyol adası Palma de Mallorca'yı solladı. 'nin en büyük acentelerinden Thomas Cook, 2018'de Türkiye'ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını açıkladı. Şirket yetkilileri, Antalya'nın en çok paket tur sattıkları Palma de Mallorca'yı geçtiğini söyledi. Anth Mooney adlı bir şirket yetkilisi, "Türkiye'de tatil için daha iyi bir zaman olamaz" dedi. Şirket yetkilileri, İngiltere'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tatilcilerin rezervasyonu son dakikaya bıraktıklarını ve bu nedenle fiyatların düşük kaldığını belirtiyor. Türk Lirası'nın karşısında gerilemesi, İngiltere'den Türkiye'ye turizm talebini artırdı. Sterlinin değeri Nisan'dan bu yana euro karşısında yüzde 3, doları karşısında ise yüzde 10 azaldı. Bu durumun İngiliz turistler için Türkiye'yi daha cezbedici hale getirdiği ifade ediliyor.
Etiketler: , , , , ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar