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devlet kapısı

Kamuda işe erişim kolaylaşacak, toplum yararına işlerde de devreye girecek. Kadınlar, gençler ve engellilerin ı teşvik edilecek

Gençlere devlet kapısı
Hükümet, devlette iş ve kariyer için yeni imkanlar sunarken, çalışma yaşamı önemli adımlara sahne olacak. Kamu ında erişimin kolaylaştırılması amacıyla elektronik kamu istihdam portalı kuruluyor. Yaklaşık 2.3 milyon genç iş tecrübesi kazanıp meslek sahibi olurken, istihdam portalıyla kamuya personel alımında bürokratik işlemler azalacak. Yüksek nitelikli işgücü açığını kapatmak için özel eğitim programları düzenlenecek. Bugüne kadar 1.6 milyon kişiye ekmek kapısı açan toplum yararına işlerde özel sektör de devreye girecek. Yurt dışında eğitim alan gençlerin devlette işe girmesi konusunda da yeni bir sınav sistemi kurulacak. Gençlere, engellilere, kadınlara, istihdam desteği tutarı ve yararlanma süreleri açısından daha avantajlı imkanlar sunulacak. Sosyal yardım alan vatandaşların açık işlere yönelmesi sağlanacak. Aktif işgücü programlarının içeriği ihtiyaçlara ve geleceğin mesleklerine uygun şekilde zenginleştirilecek.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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