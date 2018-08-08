THY 66 TL’ye uçuruyor

Türk Hava Yolları (THY), erken bilet imkanıyla yurt içi uçuşlarında her şey dahil 66 liraya seyahat edileceğini duyurdu. Açıklamaya göre; THY, yolcularına, 1 Ekim 2018-17 Ocak 2019 tarih aralığında gerçekleştirecekleri seyahatlerinde biletlerini erken satın almaları durumunda tüm yurt içi uçuşlarında her şey dahil tek yön 66 liraya uçuş imkanı sağlıyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcuların bilet işlemlerini 12 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor.
Cevdet ÖZDEMİR
Cevdet ÖZDEMİR
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