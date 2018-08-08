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piyasası

Panda piyasası
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) - İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Türkiye'nin dış borçlanmada, ' piyasası'na yönelmesine ilişkin, "Çin'e açılmak, yepyeni bir kaynak sağlamaya bizi yönlendirmiş oluyor. Bir de piyasaya, finansmanda müthiş anlamda rekabetçi yeni oyuncuyu sokuyor" dedi. Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat da Hazine'nin çıkardığı eurobond tahvil faizlerinin çok cazip olduğunu belirttti.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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