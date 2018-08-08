Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Türkiye'nin dış borçlanmada, 'Panda piyasası'na yönelmesine ilişkin, "Çin'e açılmak, yepyeni bir kaynak sağlamaya bizi yönlendirmiş oluyor. Bir de piyasaya, finansmanda müthiş anlamda rekabetçi yeni oyuncuyu sokuyor" dedi. TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat da Hazine'nin çıkardığı eurobond tahvil faizlerinin çok cazip olduğunu belirttti.
Panda piyasası
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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