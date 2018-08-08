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Öğrenciye devlet u

tercih dönemi başlarken, başarılı öğrenciler için kollar sıvandı. Devlet üniversiteleri, kendilerini tercih eden öğrencilere aylık 3 bin liraya varan imkanı sunuyor

Öğrenciye devlet bursu
Bu akademik dönemde üniversiteli olacak gençler, tercihlerini yapmaya başladı.
Üniversiteler başarılı öğrencilere burs tutarlarını açıkladı. Sadece vakıf üniversiteleri değil, devlet üniversiteleri de burs sağlıyor. Devlet üniversitelerinde aylık 3 bin liraya varan burs imkanı söz konusu. İşte bazı üniversitelerin burs programları:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ): Öğrencilerine başarı sıralamasına göre yılda 9 ay, 5 yıl süreyle burs sağlıyor. Aylık burs miktarları 1-100'e girenlere 2 bin, 101-1000'e girenlere bin 500, 1001- 5000'e girenlere bin, 5001-10.000'e girenlere 700, 10.001-15.000'e girenlere 600, 15.001-20.000'e girenlere 500 lira.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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