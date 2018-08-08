Öğrenciye devlet bursu

Bu akademik dönemde üniversiteli olacak gençler, tercihlerini yapmaya başladı.

Üniversiteler başarılı öğrencilere burs tutarlarını açıkladı. Sadece vakıf üniversiteleri değil, devlet üniversiteleri de burs sağlıyor. Devlet üniversitelerinde aylık 3 bin liraya varan burs imkanı söz konusu. İşte bazı üniversitelerin burs programları:



ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ): Öğrencilerine başarı sıralamasına göre yılda 9 ay, 5 yıl süreyle burs sağlıyor. Aylık burs miktarları 1-100'e girenlere 2 bin, 101-1000'e girenlere bin 500, 1001- 5000'e girenlere bin, 5001-10.000'e girenlere 700, 10.001-15.000'e girenlere 600, 15.001-20.000'e girenlere 500 lira.

