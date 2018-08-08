Yol Durumu
  1. 1.2 milyarlık yeni yatırım

Altın ne kadar? ne kadar? ne kadar? (8 Ağustos 2018 gram, çeyrek altın fiyatları)

Altın ne kadar? ve bugüne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 8 Ağustos'ta gram ne kadar oldu? 8 Ağustos'ta çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos 2018 güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları....

Altın ne kadar? İşte piyasalardaki son durum

Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Son günlerde yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 8 Ağustos 2018 tarihinde altın ne kadar oldu? ne kadar oldu? fiyatı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul'un kalbinin attığı 'da altın fiyatları….

ALTIN NE KADAR?
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 04.46 itibarıyla 1.213,90 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?
Saat 04:46 itibariyle gram altın 203,970 liradan alınırken, 204,760 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Saat 04:46 itibariyle çeyrek altın 325,500 liradan alınırken, 328,600 liradan satılıyor.

Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 2,82 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 206 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2597 lira, satışta 5,2808 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,1428 lira, satışta 5,1634 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1596, sterlin/dolar paritesi 1,2954, dolar/yen paritesi de 111,19 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,38 dolardan işlem görüyor.

haberin devamı

Etiketler: , , , ,
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 04:47
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar