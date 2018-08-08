Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Son günlerde yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 8 Ağustos 2018 tarihinde altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları….



ALTIN NE KADAR?

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 04.46 itibarıyla 1.213,90 dolardan işlem görüyor.



GRAM ALTIN NE KADAR?

Saat 04:46 itibariyle gram altın 203,970 liradan alınırken, 204,760 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Saat 04:46 itibariyle çeyrek altın 325,500 liradan alınırken, 328,600 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 2,82 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 206 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2597 lira, satışta 5,2808 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,1428 lira, satışta 5,1634 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1596, sterlin/dolar paritesi 1,2954, dolar/yen paritesi de 111,19 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,38 dolardan işlem görüyor.



