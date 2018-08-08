Memura 3 zam

MEmurların maaşları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 8.65 artarken, bir artış da aile yardımında oldu. Çalışmayan eş için ödenen yardım 231,64 liradan 251,68 liraya yükseldi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 58,98 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 29,49 liraya ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340,20 lira ödenirken; bu tutar 369,63 liraya çıktı. Memurlara Ocak'ta da 3 zam göründü.
OCAK'TA DA ZAM VAR
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 0.37 enflasyon farkı yansıtılacak. Bu durumda aile yardımı da yüzde 4.37 artacak. Eş yardımı 262,52 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 61,56, 6 yaş üstü için 30,78 liraya çıkacak. 2 çocuğu olan memura aylık ödeme toplam 385,64 liraya ulaşacak.
OCAK'TA DA ZAM VAR
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 0.37 enflasyon farkı yansıtılacak. Bu durumda aile yardımı da yüzde 4.37 artacak. Eş yardımı 262,52 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 61,56, 6 yaş üstü için 30,78 liraya çıkacak. 2 çocuğu olan memura aylık ödeme toplam 385,64 liraya ulaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.