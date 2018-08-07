Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Son günlerde yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 7 Ağustos 2018 tarihinde gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Saat 04:05 itibariyle gram altın 202,840 liradan alınırken, 204,450 liradan satılıyor.Saat 04:05 itibariyle çeyrek altın 323,800 liradan alınırken, 328,200 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Saat 04:05 itibariyle gram altın 202,840 liradan alınırken, 204,450 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
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