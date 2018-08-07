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ne kadar? ne kadar? ( 7 2018 gram, çeyrek altın fiyatları)

ve bugüne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 7 'ta gram ne kadar oldu? 7 Ağustos'ta çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos 2018 güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları....

Gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları
Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Son günlerde yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 7 2018 tarihinde gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 'un kalbinin attığı 'da altın fiyatları…



GRAM ALTIN NE KADAR?

Saat 04:05 itibariyle 202,840 liradan alınırken, 204,450 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Saat 04:05 itibariyle 323,800 liradan alınırken, 328,200 liradan satılıyor.


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  • 07 Ağustos 2018, Salı 04:07
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