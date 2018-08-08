Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük programa göre, yurdun dört bir yanında 4 şehir hastanesi, 20 hastane ve 2 ağız diş sağlığı merkezi hasta kabulüne başlayacak. 6 bin 381 yatak kapasiteli 4 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatak kapasiteli 22 devlet hastanesi yıl sonuna kadar hizmet vermeye başlayacak. Hastanelerde, otel konforunda hizmet verilecek.
26 hastane hizmete alınacak
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , hastane , 100 Günlük Eylem Planı
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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