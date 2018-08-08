Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla bedelli askerlik uygulamasına ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından 2 gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldı. Bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakan Akar, bedelli askerliğe başvuracak gençlerin ve ailelerinin beklentilerinin farkında olduklarını, bunların tam olarak karşılanması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Bu kapsamda YÖK ile yapılan protokolle gençlerin öğrenimlerine devam ve sınavlarıyla ilgili oluşabilecek sorunların da ortadan kaldırıldığını ifade eden Bakan Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.
2 günde 200 bin bedelli
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , YÖK , Bakan Akar , Bedelli askerlik
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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