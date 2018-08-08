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1.2 milyarlık yeni

1.2 milyarlık yeni yatırım
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bosch Türkiye ve Başkanı Steven Young'u kabul etti. Ziyarette Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan 'daki 1.2 milyar liralık üretim tesisi de gündeme geldi. ın 5 yılda tamamlanacağını belirten Varank, "Tesis sayesinde yılda 185 milyon dolar ihracat yapılacak. 45 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Bu yatırımın cari açığın azalmasına 230 milyon dolar katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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