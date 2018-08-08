Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young'u kabul etti. Ziyarette Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan Bursa'daki 1.2 milyar liralık üretim tesisi de gündeme geldi. Yatırımın 5 yılda tamamlanacağını belirten Varank, "Tesis sayesinde yılda 185 milyon dolar ihracat yapılacak. 45 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Bu yatırımın cari açığın azalmasına 230 milyon dolar katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi.
1.2 milyarlık yeni yatırım
Etiketler: Bursa , Mustafa Varank , Ortadoğu , yatırım
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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