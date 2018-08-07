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Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 , emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz" dedi.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 14:38
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