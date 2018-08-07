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'den flaş açıklaması

Son günlerde kurunda yaşanan dalgalanmalarla ilgili cephesinden de bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır" dedi.

AK Partiden flaş döviz açıklaması
Dün 5.42 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kuru, sabah saatlerinde ABD ile Türkiye arasında 'ön mutabakat sağlandı' haberleriyle 5.20'li seviyelere gerilemişti. Kur, öğle saatlerinde yine yükseldi ve Dolar 5.3027 TL'ye kadar çıktı.

deki yükselişle ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin siyasi istikrarı ve geleceğe dönük somut hedefleri olan bir ülke olduğunu belirterek, "Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır" dedi.

Yılmaz, "İthalatı ikame edici projelerin yanı sıra daha çok mal ve hizmet ihracatı ile cari açığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, kaynak çeşitlendirmesine de giderek finansal spekülasyonlara karşı bünyemizi güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

​Yılmaz, "Hükümetimizin ve kurumlarımızın serin kanlı ve akılcı politikaları, bütçe disiplinimiz, reform programlarımız ve moral değerlerimizi koruma yoluyla dönemsel dalgalanmaları aşacağız" açıklamasında bulundu.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 14:05
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