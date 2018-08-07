Dün 5.42 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kuru, sabah saatlerinde ABD ile Türkiye arasındahaberleriyle 5.20'li seviyelere gerilemişti. Kur, öğle saatlerinde yine yükseldi ve Dolar 5.3027 TL'ye kadar çıktı.

Dövizdeki yükselişle ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin siyasi istikrarı ve geleceğe dönük somut hedefleri olan bir ülke olduğunu belirterek, "Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır" dedi.

Yılmaz, "İthalatı ikame edici projelerin yanı sıra daha çok mal ve hizmet ihracatı ile cari açığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, kaynak çeşitlendirmesine de giderek finansal spekülasyonlara karşı bünyemizi güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

​Yılmaz, "Hükümetimizin ve kurumlarımızın serin kanlı ve akılcı politikaları, bütçe disiplinimiz, reform programlarımız ve moral değerlerimizi koruma yoluyla dönemsel dalgalanmaları aşacağız" açıklamasında bulundu.