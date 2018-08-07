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Alman devi 'tan Türkiye'ye milyarlık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ve Ortadoğu Başkanı ’u kabul etti. Ziyarette teşvik kapsamına alınan ’daki 1,2 milyarlık üretim tesisi de konuşuldu. , "Yatırım yapan tüm şirketler bizim şirketimiz" dedi.

Alman devinden Türkiyeye milyarlık yatırım

Görüşmenin ana gündem maddesi, Cumhurbaşkanı 'ın onayıyla Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi oldu. Ziyarete, Türkiye'nin Türkiye ve Ortadoğu'dan Sorumlu Hükümet ve Dış ilişkiler Direktörü Yasin Akdere de eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı , "'da kuracağımız, yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi ile ilgili bize verilen desteklerden memnunuz. Bu tesiste üretilenler, hem Türkiye hem de ihracat yaptığımız ülkeler için önemli bir ürün grubu olacak. Bosch Grubu olarak, Turkiye'de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. Türkiye, aynı zamanda Bosch için önemli bir üretim, ihracat ve Ar-Ge üssü konumunda bulunuyor. Bu yatırım, Türkiye'deki varlığımızı daha da güçlendirecek" dedi.

"YERLİ-YABANCI AYRIMI YAPMIYORUZ"

ise Bosch Türkiye'nin Bursa'da yapacağı yatırımın cari açığının azaltılmasında önemli rol oynayacağını söyledi. Yatırımın 5 yılda tamamlanacağını belirten Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi sayesinde yılda 185 milyon dolar ihracat yapılacak. Böylece 45 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Bu yatırımın cari açığın azalmasına 230 milyon dolar katkı sağlamasını hedefliyoruz. Ülke olarak, Bosch'un yeni yatırımlar için Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'de yatırım yapıp, ekonomimize katkı sağlayan, teknoloji geliştiren ve istihdam oluşturan tüm şirketler bizim şirketimizdir. Biz, yatırımcı açısından yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Hepsi başımızın tacıdır."

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 17:05
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