Yol Durumu
  1. İşsize ödeme kolaylığı
  2. Kadına, gence esnafa müjde

modeli

Kupon modeli
Bilişim sektöründe 'Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi' hayata geçirilecek. Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerinde gençlere yönelik mesleki kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenecek.
Üniversite mezunu 5 bin genç İşe İlk Adım Projesi'nden yararlandırılacak.
Elektronik ortamda sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinin sayısı artırılarak, hizmetlere erişim kolaylaştırılacak.
Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız programından yararlananların sayısı 4 binden 6 bin kişiye çıkacak.
Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanacak.
İşçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaşma oranı yüzde 20.8'den 21.3'e çıkarılacak.
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