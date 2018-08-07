Kupon modeli

Bilişim sektöründe 'Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi' hayata geçirilecek. Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerinde gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenecek.
Üniversite mezunu 5 bin genç İşe İlk Adım Projesi'nden yararlandırılacak.
Elektronik ortamda sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinin sayısı artırılarak, hizmetlere erişim kolaylaştırılacak.
Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız programından yararlananların sayısı 4 binden 6 bin kişiye çıkacak.
Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanacak.
İşçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaşma oranı yüzde 20.8'den 21.3'e çıkarılacak.
Üniversite mezunu 5 bin genç İşe İlk Adım Projesi'nden yararlandırılacak.
Elektronik ortamda sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinin sayısı artırılarak, hizmetlere erişim kolaylaştırılacak.
Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız programından yararlananların sayısı 4 binden 6 bin kişiye çıkacak.
Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanacak.
İşçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaşma oranı yüzde 20.8'den 21.3'e çıkarılacak.
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