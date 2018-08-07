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İşte ABD ile yapılan ön mutabakatın detayları

Önceki gün ile ABD arasında ön mutabakat gerçekleştirildi. Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Görüşmelerin yüzyüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı. Ayrıca yabancı şirketlerin Türkiye'ye akını devam ediyor. Yabancı sermayeli şirketler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,7 arttı.

İşte ABD ile yapılan ön mutabakatın detayları

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ABD tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Görüşmelerin yüzyüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı.

Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için 'dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington DC'ye gideceği öğrenildi.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 11:00
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