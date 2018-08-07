Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 100 Günlük İcraat Programı'ndaki Türkiye'nin gurur projeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "Programın en önemli maddesi olan ve Türkiye'yi Batı Avrupa-Uzakdoğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getirecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar 7/24 esasına göre tam kapasite sürüyor. Havalimanımızın ilk fazı, 29 Ekim'de hizmete girecek." dedi.

Türkiye'nin prestij projesi Kanal İstanbul'da etüt proje işinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması için hem Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) hem de Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün (AYGM) çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Turhan, çalışmaların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre içinde ihale ilanına çıkılmasının planlandığını söyledi. Turhan, AA muhabirine, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 100 Günlük İcraat Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve programın en önemli maddesi olarak ifade edilen İstanbul Yeni Havalimanı ilk fazının 29 Ekim'de hizmete gireceğini anımsatan Turhan, projenin Türkiye'yi, Batı Avrupa-Uzakdoğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getireceğini bildirdi. Turhan, dev projenin yaklaşık 10,2 milyar avroluk yatırım ve KDV dahil 22,2 milyar avro kira bedeliyle yapıldığına işaret ederek, havalimanında günlük 3 bin 500 uçağın iniş-kalkış yapacağını aktardı.

Ekonomiye 73 milyar liralık katkı sağlayacak havalimanında 225 bin kişinin istihdam edileceğine dikkati çeken Turhan, yeni havalimanının tüm etapları tamamlandığında yolcu kapasitesinin 200 milyona kadar çıkabileceğini dile getirdi.





'KGM VE AYGM ÇALIŞIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2011'de "çılgın proje" olarak tanıtılan ve 100 Günlük İcraat Programı'nın ön önemli projeleri arasında yer alan Kanal İstanbul Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi için de çalışmaların hızlandırıldığını ifade eden Turhan, projeyle kentin Avrupa Yakası'nda, Karadeniz ve Marmara Denizi'nin birbirine bağlanacağını anlattı. Turhan, yaklaşık 45 kilometrelik Kanal İstanbul Projesi'nin, bölgesinin ekonomik, sosyal, kentsel yapısını etkileyecek büyüklükte olacağını belirterek, etüt proje ve danışmanlık hizmeti kapsamında kanalın güzergahının, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlendiğini söyledi.

Projenin, inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olmasının planlandığına işaret eden Turhan, "Programın en önemli projeleri arasında yer alan Türkiye'nin prestij projesi Kanal İstanbul etüt proje işinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması için hem KGM hem de AYGM'nin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu. Jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik ve ekolojik çalışmaların yanı sıra navigasyon ve kanal içi trafik simülasyon uygulamalarının, projenin ÇED süreçlerinin, yapım ve işletimine yönelik finansal model hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Turhan, çalışmaların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre içinde Kanal İstanbul etüt proje işinin tamamlanmasına ve yapım ihale ilanına çıkılmasına çalışıldığını vurguladı.

'İHALEYE YİD MODELİYLE ÇIKILACAK'

Turhan, kamuoyunda "mega proje" olarak bilinen 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin dünyada bir ilk olduğunu anımsatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneliyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tünelinin birleştirilerek tek tünelle geçiş sağlanacağını dile getirdi. 9 farklı raylı sistem hattını entegre edecek proje tamamlandığında günde 6,5 milyon kişinin yolculuk yapmasının öngörüldüğünü aktaran Turhan, etüt proje çalışmaları devam eden projenin, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale ilanına çıkılacağını söyledi.

Kullanıcı sayısı 38 milyonu geçen e-Devlet'e 100 günlük sürede 135 yeni hizmetin daha entegre edileceğini ifade eden Turhan, bu süre içinde sunulan hizmet sayısının da 3 bin 500'e çıkarılacağını kaydetti. Turhan, trafik güvenliğinin artırılması ve ekonomik faydanın sağlanması amacıyla 5 bin 328 kilometre daha bölünmüş yol yapılacağına dikkati çekerek, 120 kilometre yeni otoyol daha yapılarak, söz konusu ağın 2 bin 777 kilometreye ulaştırılacağını bildirdi. Toplam 246 kilometre uzunluğunda 2 otoyol projesinin ihalesine çıkılması için çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Turhan, "Aydın-Denizli ve Mersin-Taşucu otoyollarının ihalesini gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Turhan, ayrıca program çerçevesinde 893 kilometre ilave bitümlü sıcak karışım kaplama yapılarak karayolu güvenliğinin ve konforunun üst seviyeye çıkarılacağını, 30 kilometre karayolu tüneliyle 21 kilometre uzunluğunda köprü ve viyadüğün tamamlanacağını aktardı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu'nda 120 kilometre hat seriminin tamamlanacağının altını çizen Turhan, 230 kilometre uzunluğunda Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu yapım ihalesinin gerçekleştirilerek, hızlı trenin Avrupa ile buluşturulacağını dile getirdi.

"Evrensel Hizmet" kapsamında 990 yerleşim yerine daha 4,5G mobil kapsama sağlanacağına işaret eden Turhan, yerli ve milli 5G ve ötesi çalışmalarının başlatılacağını belirtti. Turhan, Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi Feribotu'nun seferlere başlayacağını da anımsatan Turhan, Mersin ve Konya'da 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip 2 lojistik merkezin faaliyete geçirileceğini söyledi. Bakan Turhan, Tokat Havalimanı terminal binasının inşası, Konya, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kayseri'de toplam 73 kilometre şehir içi raylı sistem hattı yapımı ile 248 araç alımı işinin de aralarında bulunduğu program kapsamındaki diğer projelerin de yapımı için yoğun bir şekilde mesai yapacaklarını kaydetti.