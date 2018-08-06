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76 ülkeye burslu öğrenci gidecek

76 ülkeye burslu öğrenci gidecek
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı' kapsamında, resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 76 ülkeye bin 224 öğrenci gönderilecek.

Bu öğrenciler yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yapmak üzere üniversitelerde öğretim elemanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda milli eğitim uzmanı olarak, diğer kamu kurumlarında ise kılavuzda ilan edilen kadrolara atanacak. gönderilecek öğrenciler 45 farklı üniversite ve 17 farklı kamu kurumu adına yurt dışında öğrenim görecek. 471 farklı lisansüstü öğrenim alanında burs tahsis edilecek. Başvuru işlemleri 17 Ağustos'a kadar http://rebus. meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilebilecek.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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