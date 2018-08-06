Adım atmak 300 bin dolar

gözde aksesurları mücevher ve ayakkabı buluştu.ayakkabılarını değerli taşlarla süsledi.adını taşıyan koleksiyonda yer alan altından ve platinden kaplamalar üzerinde yükselen ayakkabılar;donatıldı. Üretilen modeller adlarını ise Napolyon'un büyük aşkı'den,'dan,'den,aldı. Tamamen el işçiliğiyle üretilen elmas kaplı ayakkabıların fiyat etiketinde iseyazıyor.