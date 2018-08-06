Kadınların gözde aksesurları mücevher ve ayakkabı buluştu. Dubai'li Jada, ayakkabılarını değerli taşlarla süsledi. The Imperative of Royalty adını taşıyan koleksiyonda yer alan altından ve platinden kaplamalar üzerinde yükselen ayakkabılar; elmas, pırlanta, safir, zümrüt ve yakut gibi taşlarla donatıldı. Üretilen modeller adlarını ise Napolyon'un büyük aşkı Josephine'den, Kleopatra'dan, Grace Kelly'den, Prenses Diana'dan aldı. Tamamen el işçiliğiyle üretilen elmas kaplı ayakkabıların fiyat etiketinde ise 300 bin dolar yazıyor.
Adım atmak 300 bin dolar
Mücevherler ayakkabıya taşındı. Altın ve platin kullanılan, elmas, pırlanta ve yakut gibi değerli taşlarla süslenen ayakkabılar, tam 300 bin dolar...
Etiketler: Grace Kelly , Prenses Diana
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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