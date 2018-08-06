Dolar kuru bugün ne kadar oldu? sorusu 5 Ağustos 2018 Pazar günü araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisindeki durumu merak eden ve yatırım yapacak olan bireyler dolar kurunu yakından izliyor. Döviz kuru fiyatlarını takip eden yurttaşlar dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, 6 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatları bugün ne kadar?



Döviz piyasası haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Uluslararası piyasaların açılmasıyla birlikte dolar güne 5.07 seviyesinde başladı.







DOLAR VE EURO KADAR?

Dolar saat 04.02 itibarıyla 5.1049 TL'de hareket ederken, euro kuru ise şu dakikalarda 5.9021 TL'de bulunuyor.

GÜNCEL DOLAR NE KADAR?

Serbest piyasada saat 13.30 itibariyle dolar alış fiyatı 5,17'den işlem görürken, dolar satış fiyatı 5,18'den işlem görüyor.

GÜNCEL EURO NE KADAR?

Serbest piyasada saat 13.30 itibariyle euro alış fiyatı 5,98'den işlem görürken, euro satış fiyatı 5,99'dan işlem görüyor.



