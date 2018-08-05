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ve ormanda 188 bin yeni

Tarım ve ormanda 188 bin yeni istihdam
Yeni dönemde ın artırılması için çok önemli projeler devreye sokulacak. Önemli projelerde alanında olacak. 8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya açılmasıyla 41,5 milyon lira ilave gelir artışı sağlanacak ve 8 bin 500 kişiye ek istihdam getirilecek. Odun üretimi yüzde 40 artırılarak 15 milyon metreküpten 21 milyon metreküpe çıkarılacak böylelikle 130 bin kişi istihdam edilecek. 100 günde 100 bin hektar alan ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam sağlanacak.
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