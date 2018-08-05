50 lira kavgası

Dağıttığı bahşişlerle Bodrum’da esnafın yüzünü güldüren Süreyya Yalçın, uyanıklara ders verdi. Sosyetik ikoncan, gittiği bir mekanda 3 soda için 250 lira hesap istenince “Zenginim ama keriz değilim” diye işletmecileri azarladı...