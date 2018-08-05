50 lira kavgası

Türkiye turizmde tedbirler alıp, rekorlar kırarken bazı uygulamalar adeta bu çalışmaları baltalıyor. 500 liralık pizzadan, 250 liralık sodaya kadar yüksek faturalarla turistler canından bezdirilirken, günü birlik düşünen bazı işletme sahiplerinin yaptıkları, dürüst turizmcileri de zor durumda bırakıyor.
MENÜ MECBURİYETİ
Turizme zarar veren uygulamaların son örneği İzmir'in gözde tatil bölgesi Çeşme'de yaşanmıştı. İlçede bazı mekanlar vatandaşın faturasına 'müzik ücreti' adı altında eklemeler yapmış ve fiyat da 50 liradan başlamıştı. Müzik parası uygulaması diğer turizmcilerin ve esnafın da tepkisini çekti. Çeşme Esnaf ve Sanatk‚rlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Çeşme turizmi bu tarz konular yüzünden olumsuz etkileniyor" dedi. Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde bazı gece kulüpleri, iddiaya göre, müşterilerinden 'müzik bedeli' adı altında ücret istedi. İşletmeler, 'müzik bedeli' olarak adisyonlara kişi başı 50 lira yansıttı. Osman Köfüncü şunları söyledi: "Olaydan sonra şirketlerle yaptığım görüşmeler adisyonlarda böyle bir yazının olmadığı bana ifade edildi. Sadece birkaç münferit olay yaşanmış. Bunların da hatayı telafi edecekleri söylendi." Köfüncü sezon başlarında esnafa masalarında fiyat tarifesi menülerinin bulundurulmasını istediklerini belirtti.
TURİZM NASIL BALTALANIYOR
Bir pizza 500 liraya satılıyor
Lahmacun ayran plajda 90 lirayı buluyor.
Mekana ünlü birisi gelince üç soda 250 lira oluyor.
Adisyonlara 'müzik ücreti' ekleniyor.
Otellerde Türk turiste yabancının iki katı fiyat çekiliyor.
Araçlar boş tarlalara park ettirilip yüksek paralar alınıyor.
Halka açık plajlarda saatlik ücret toplanıyor.
Bazı taksiciler turist müşterisini yolu uzatarak kandırıyor.
Havaalanlarına konuşlanan transfer şirketleri dudak uçuklatan rakamlar alıyor.
250 LİRAYA ÜÇ SODA
Eşi Ozan Baran'la Türkbükü'nde bir kafeye oturan Süreyya Yalçın, içtikleri 3 adet sodaya 250 lira hesap gelince tepki göstermiş ve "Zenginsek keriz değiliz" demişti. Haber TAKVİM'de yer almıştı.
MENÜ MECBURİYETİ
Turizme zarar veren uygulamaların son örneği İzmir'in gözde tatil bölgesi Çeşme'de yaşanmıştı. İlçede bazı mekanlar vatandaşın faturasına 'müzik ücreti' adı altında eklemeler yapmış ve fiyat da 50 liradan başlamıştı. Müzik parası uygulaması diğer turizmcilerin ve esnafın da tepkisini çekti. Çeşme Esnaf ve Sanatk‚rlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Çeşme turizmi bu tarz konular yüzünden olumsuz etkileniyor" dedi. Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde bazı gece kulüpleri, iddiaya göre, müşterilerinden 'müzik bedeli' adı altında ücret istedi. İşletmeler, 'müzik bedeli' olarak adisyonlara kişi başı 50 lira yansıttı. Osman Köfüncü şunları söyledi: "Olaydan sonra şirketlerle yaptığım görüşmeler adisyonlarda böyle bir yazının olmadığı bana ifade edildi. Sadece birkaç münferit olay yaşanmış. Bunların da hatayı telafi edecekleri söylendi." Köfüncü sezon başlarında esnafa masalarında fiyat tarifesi menülerinin bulundurulmasını istediklerini belirtti.
TURİZM NASIL BALTALANIYOR
Bir pizza 500 liraya satılıyor
Lahmacun ayran plajda 90 lirayı buluyor.
Mekana ünlü birisi gelince üç soda 250 lira oluyor.
Adisyonlara 'müzik ücreti' ekleniyor.
Otellerde Türk turiste yabancının iki katı fiyat çekiliyor.
Araçlar boş tarlalara park ettirilip yüksek paralar alınıyor.
Halka açık plajlarda saatlik ücret toplanıyor.
Bazı taksiciler turist müşterisini yolu uzatarak kandırıyor.
Havaalanlarına konuşlanan transfer şirketleri dudak uçuklatan rakamlar alıyor.
250 LİRAYA ÜÇ SODA
Eşi Ozan Baran'la Türkbükü'nde bir kafeye oturan Süreyya Yalçın, içtikleri 3 adet sodaya 250 lira hesap gelince tepki göstermiş ve "Zenginsek keriz değiliz" demişti. Haber TAKVİM'de yer almıştı.
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