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ye 30 bin

Dar gelirliye 30 bin konut
Başkan 'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı leri de sevindirecek. Dar gelirliler için yapılan 15 bin 523 konutun bu sürede satışa çıkarılması, 15 bin 506 inşaatının ihalesinin de tamamlanması planlanıyor. Buna göre, satışı mümkün görünen 50 bin lojmanın satışı için hazırlıklar başlıyor. kamu konutlarıyla ilgili envanter çalışmasını tamamlayacak, ilk etapta 5 bin konutun satışı için işlemlere başlanacak. Öncelikli olarak içinde yaşayan memurlara satın almaları teklif edilecek. Terörle mücadele bölgelerindeki lojmanlar, kapsam dışı bırakılacak.
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