Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı dar gelirlileri de sevindirecek. Dar gelirliler için yapılan 15 bin 523 konutun bu sürede satışa çıkarılması, 15 bin 506 konut inşaatının ihalesinin de tamamlanması planlanıyor. Buna göre, satışı mümkün görünen 50 bin lojmanın satışı için hazırlıklar başlıyor. Çevre Bakanlığı kamu konutlarıyla ilgili envanter çalışmasını tamamlayacak, ilk etapta 5 bin konutun satışı için işlemlere başlanacak. Öncelikli olarak içinde yaşayan memurlara satın almaları teklif edilecek. Terörle mücadele bölgelerindeki lojmanlar, kapsam dışı bırakılacak.
Dar gelirliye 30 bin konut
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Çevre Bakanlığı , dar gelirli , konut
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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