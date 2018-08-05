Bankadan paranızı alın

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri, hesap işletim ücretinin iadelerinin sağlanması için danışmanlık hizmeti verilebileceğine ve tüketici hakem heyetlerinde dosya açılmasına aracı olunabileceğine ilişkin taleplere itibar etmemeleri ve bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerden alınan hesap işletim ücretine ilişkin gelişmelere dikkat çekildi. Söz konusu ücrete ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından düzenleme yapıldığı hatırlatıldı. Hesap işletim ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada alınan karara işaret edilen açıklamada, söz konusu düzenlemenin daire tarafından "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"a aykırı olduğu gerekçesiyle oy birliğiyle iptal edildiği belirtildi.
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Etiketler: BDDK , banka , hesap işletim ücreti
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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