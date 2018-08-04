Tek haneye inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Öncelikli hedeflerinin enflasyon ve faiz düşüşü olduğunu vurgulayan Albayrak, "Hem enflasyon hem de faizin tekrar zapturapt altına alınıp tek haneli rakamlara düşürülmesini hedefliyoruz. 2019 yılı itibarıyla inşallah tek haneli rakamları göreceğiz. Hatta 2018 sonu itibarıyla düşüş trendini güçlü şekilde göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık. Kamudan başlayarak cari harcama, tasarruf, mali disiplin sürecinin adımlarını piyasa görüyor, görmeye devam edecek" dedi. Bakan Albayrak, şunları söyledi:
GÖRÜLMEMİŞ PROGRAM
● 5 YILLIK öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki bunun adımlarını Orta Vadeli Program (OVP) açıklandığında, attığımız adımlar noktasında ve tüm bu adımların senkronize, koordine, uyumlu şekilde ulaşmaya çalıştığımız büyük, güçlü ekonomi hedefiyle ne kadar uyumlu olduğunu herkes görecek. Türkiye'nin bu trendi, hem yatırımcısına hem de 81 milyon vatandaşının refah düzeyinin, zenginliğinin gelişmesine katkı sağlayacak.
HAL YASASI GELİYOR
● Eylül'de program açıklandığında art niyetli olmayan herkes, bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine benzemeyen, çok daha sağlam, üretime dayalı, büyüme odaklı, büyük ve güçlü Türkiye hedefini sağlam şekilde destekleyecek bir ekonomi dönüşüm sürecini görecek.
● ENFLASYON rakamı açıklandı, beklentilerin altında, pozitif bir süreç. Önümüzdeki süreçte yıl sonuna kadar daha da olumlu gelişecek. Çünkü biz bununla ilgili tedbirleri çok güçlü alıyoruz. Temmuz ayında gıda eksi 0.28'de, çok olumlu bir adım. Önümüzdeki dönemde Hal Yasası, bununla ilgili adımlar olacak. Ticaret Bakanlığımız sürpriz çalışmalar yapıyor.
ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA
■ Tüketici fiyatları, gıdada yaşanan düşün etkisiyle, Temmuz'da yüzde 0.55 ile yüzde 1 olan beklentinin altında yükseldi. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazında son 1 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yıllık TÜFE yüzde 15.85 oldu. Ana harcama gruplarında Temmuz'da aylık en yüksek artış yüzde 2.26 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. En fazla düşüş gösteren grup yüzde 3.07 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 24.21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.
GÖRÜLMEMİŞ PROGRAM
● 5 YILLIK öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki bunun adımlarını Orta Vadeli Program (OVP) açıklandığında, attığımız adımlar noktasında ve tüm bu adımların senkronize, koordine, uyumlu şekilde ulaşmaya çalıştığımız büyük, güçlü ekonomi hedefiyle ne kadar uyumlu olduğunu herkes görecek. Türkiye'nin bu trendi, hem yatırımcısına hem de 81 milyon vatandaşının refah düzeyinin, zenginliğinin gelişmesine katkı sağlayacak.
HAL YASASI GELİYOR
● Eylül'de program açıklandığında art niyetli olmayan herkes, bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine benzemeyen, çok daha sağlam, üretime dayalı, büyüme odaklı, büyük ve güçlü Türkiye hedefini sağlam şekilde destekleyecek bir ekonomi dönüşüm sürecini görecek.
● ENFLASYON rakamı açıklandı, beklentilerin altında, pozitif bir süreç. Önümüzdeki süreçte yıl sonuna kadar daha da olumlu gelişecek. Çünkü biz bununla ilgili tedbirleri çok güçlü alıyoruz. Temmuz ayında gıda eksi 0.28'de, çok olumlu bir adım. Önümüzdeki dönemde Hal Yasası, bununla ilgili adımlar olacak. Ticaret Bakanlığımız sürpriz çalışmalar yapıyor.
ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA
■ Tüketici fiyatları, gıdada yaşanan düşün etkisiyle, Temmuz'da yüzde 0.55 ile yüzde 1 olan beklentinin altında yükseldi. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazında son 1 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yıllık TÜFE yüzde 15.85 oldu. Ana harcama gruplarında Temmuz'da aylık en yüksek artış yüzde 2.26 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. En fazla düşüş gösteren grup yüzde 3.07 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 24.21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.
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