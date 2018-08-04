SSK emeklisine en az bin 780 TL

12.3 milyon emekli zamlı maaşlarını aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığı yüzde 9.17, memur emeklilerininki ise yüzde 8.65 artırıldı. Emekliler şimdi bin liralık bayram ikramiyeleri için gün sayarken, Merkez Bankası'nın tahmini Ocak zammının da ipucunu verdi. Merkez Bankası, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 13.4 olacağını tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olacak. Bu durumda 6 aylık enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 3.87 olarak gerçekleşecek. Memur emeklileri ise bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 3.5'i aştığı için fark alacak. Bu durumda maaşlara yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve yüzde 0.37 enflasyon farkı yansıtılacak.
NEYDİ, NE OLACAK?
Son zamla en düşük esnaf emeklisi aylığı ek ödeme dahil bin 533 lira 83 kuruşa çıktı. Bu maaş, enflasyon tahmini gerçekleşirse Ocak'ta bin 593 lira 18 kuruşa yükselecek. 2 bin 149 lira 87 kuruşa çıkan en düşük memur emeklisi aylığı da Ocak'ta 2 bin 243 lira 82 kuruşu bulacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise son zamla bin 713 lira 56 kuruşa ulaştı. Bu maaş da Ocak'ta bin 780 lirayı bulabilecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruşa çıkarken, Ocak'ta bin 60 lira 91 kuruşa yükselecek.
NEYDİ, NE OLACAK?
Son zamla en düşük esnaf emeklisi aylığı ek ödeme dahil bin 533 lira 83 kuruşa çıktı. Bu maaş, enflasyon tahmini gerçekleşirse Ocak'ta bin 593 lira 18 kuruşa yükselecek. 2 bin 149 lira 87 kuruşa çıkan en düşük memur emeklisi aylığı da Ocak'ta 2 bin 243 lira 82 kuruşu bulacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise son zamla bin 713 lira 56 kuruşa ulaştı. Bu maaş da Ocak'ta bin 780 lirayı bulabilecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruşa çıkarken, Ocak'ta bin 60 lira 91 kuruşa yükselecek.
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