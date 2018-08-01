Son dakika: En düşük emekli maaşı Ocak ayında ne kadar olacak? Emekliye zam müjdesi! Emekli ocak ayı zam oranı belli oldu mu?

Emekliye zam konusunda son dakika haberi geldi. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranına gözünü çevirirken müjdeli haberler gelmeye başladı. Emekliye ocak ayında yapılacak zam oranı ile ilgili ilk tahminler ortaya çıktı. Kurban Bayramı'nda da ikramiye alacak emekliler, 2019 Ocak ayı emekli zammını da merak etmeye başladı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini güncellemesinin ardından emekliler, 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? 2019 emekliye zam oranı belli oldu mu? 2019 emekliye ocak zammı yüzde kaç olacak? 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte emekliye 2019 ocak ayı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...