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Son dakika: En düşük emekli maaşı Ocak ayında ne kadar olacak? Emekliye zam müjdesi! Emekli ocak ayı zam oranı belli oldu mu?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ocak ayı zammı ile ilgili son dakika haberler gelmeye başladı... Ramazan ayında emekli ikramiyesi hesabına yatan emekliler, Kurban Bayramı'nda da ikramiye alacaklar. Enflasyon rakamı tahminiyle ilgili Merkez Bankası'ndan gelen güncelleme oranı sonrası gözler emekli maaşı ocak ayı zam oranına çevrildi. Enflasyon rakamına göre zam alan emekliler, 2019 emekli ocak zammı ne kadar olacak? 2019 emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? Ocak ayı emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? 2019 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2019 en düşüm emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç para olacak? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte emekliye 2019 ocak zammı ile ilgili son gelişmeler...

En düşük emekli maaşı Ocak ayında ne kadar olacak? Emekliye zam müjdesi!

Emekliye zam konusunda son dakika haberi geldi. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranına gözünü çevirirken müjdeli haberler gelmeye başladı. Emekliye ocak ayında yapılacak zam oranı ile ilgili ilk tahminler ortaya çıktı. Kurban Bayramı'nda da ikramiye alacak emekliler, 2019 Ocak ayı emekli zammını da merak etmeye başladı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini güncellemesinin ardından emekliler, 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? 2019 emekliye zam oranı belli oldu mu? 2019 emekliye ocak zammı yüzde kaç olacak? 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte emekliye 2019 ocak ayı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 12:54
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