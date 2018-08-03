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Tatil bayramı

Bayram tatilinin 9 güne çıkması, i coşturdu. Sahillerde oteller yüzde 95 doluluğa ulaştı. 1.5 milyonu acentelerle olmak üzere 4.5 milyon kişi çıkacak, 15 milyon kişi yollara düşecek

Tatil bayramı
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması de yüzleri güldürdü. ve Ege'deki tatil yörelerinde otel dolulukları yüzde 95'e kadar ulaştı. Sadece seyahat acenteleriyle 1.5 milyon kişinin gitmesi bekleniyor. Bireysel seyahat planlamaları, aile ve memleket ziyaretleri de eklenince 15 milyon kişinin yollara çıkacağı tahmin ediliyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1.5 milyon vatandaşın seyahat acenteleri aracılığıyla tatile gitmesini beklediklerini belirterek, "Bayramda özellikle sahil kesiminde yer alan otellerin neredeyse tamamı dolmuş durumda. Son dakikaya kalanlar pansiyonlarda bile yer bulamayabilir" dedi. Bağlıkaya, şunları kaydetti:

GEÇEN YILI AŞTI
"Bu yıl iç pazarda geçen yıla göre yüzde 40'a yakın bir artış var. 'nda yurt dışı turlarında da geçen yıla göre genel olarak yüzde 35 civarında artış olduğunu söyleyebiliriz. Kurban Bayramı'nda yurt içinde en çok Ege ve Akdeniz tercih ediliyor. Yine Kapadokya, , ve de talep görüyor."
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