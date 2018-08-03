Tatil bayramı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmde yüzleri güldürdü. Akdeniz ve Ege'deki tatil yörelerinde otel dolulukları yüzde 95'e kadar ulaştı. Sadece seyahat acenteleriyle 1.5 milyon kişinin tatile gitmesi bekleniyor. Bireysel seyahat planlamaları, aile ve memleket ziyaretleri de eklenince 15 milyon kişinin yollara çıkacağı tahmin ediliyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1.5 milyon vatandaşın seyahat acenteleri aracılığıyla tatile gitmesini beklediklerini belirterek, "Bayramda özellikle sahil kesiminde yer alan otellerin neredeyse tamamı dolmuş durumda. Son dakikaya kalanlar pansiyonlarda bile yer bulamayabilir" dedi. Bağlıkaya, şunları kaydetti:
GEÇEN YILI AŞTI
"Bu yıl iç pazarda geçen yıla göre yüzde 40'a yakın bir artış var. Kurban Bayramı'nda yurt dışı turlarında da geçen yıla göre genel olarak yüzde 35 civarında artış olduğunu söyleyebiliriz. Kurban Bayramı'nda yurt içinde en çok Ege ve Akdeniz tercih ediliyor. Yine Kapadokya, Eskişehir, Kuzey Ege ve Karadeniz de talep görüyor."
GEÇEN YILI AŞTI
"Bu yıl iç pazarda geçen yıla göre yüzde 40'a yakın bir artış var. Kurban Bayramı'nda yurt dışı turlarında da geçen yıla göre genel olarak yüzde 35 civarında artış olduğunu söyleyebiliriz. Kurban Bayramı'nda yurt içinde en çok Ege ve Akdeniz tercih ediliyor. Yine Kapadokya, Eskişehir, Kuzey Ege ve Karadeniz de talep görüyor."
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