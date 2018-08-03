Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi, enflasyonun düşürülmesi, bilinçli tüketimin desteklenmesi ve makroekonomik dengeleme sürecinin desteklemesi kapsamında önemli adımlar attı. Buna göre; tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi. Taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı geçemeyecek. Bu süre; elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak. Mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerde taksitlendirme süresi 9 aydan 12 aya çıkarılırken, kuyum harcamalarında taksit uygulaması kaldırıldı.
Taksitlere yeni ayar
BDDK’nın hazırladığı taslağa göre; tüketici kredileri en çok 36 ay vadeli olacak. Televizyona 3, tatil ve ulaştırmaya da 6 taksit yapılabilecek. Altında ise taksit dönemi bitiyor...
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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