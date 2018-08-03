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’nın hazırladığı taslağa göre; tüketici kredileri en çok 36 ay vadeli olacak. Televizyona 3, tatil ve ulaştırmaya da 6 yapılabilecek. Altında ise taksit dönemi bitiyor...

Taksitlere yeni ayar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), finansal istikrarın güçlendirilmesi, enflasyonun düşürülmesi, bilinçli tüketimin desteklenmesi ve makroekonomik dengeleme sürecinin desteklemesi kapsamında önemli adımlar attı. Buna göre; tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi. Taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı geçemeyecek. Bu süre; elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak. Mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerde lendirme süresi 9 aydan 12 aya çıkarılırken, kuyum harcamalarında taksit uygulaması kaldırıldı.

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