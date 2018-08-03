Krediler ve kredi kartlarında yeni dönem! Hangi ürün kaç taksit olacak?

BDDK, kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu! Yapılan düzenlemelere göre hangi ürünlerde ne kadar taksit yapılabileceği de belli oldu.
BDDK, kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu! Yapılan düzenlemelere göre hangi ürünlerde ne kadar taksit yapılabileceği de belli oldu.
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