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Krediler ve kredi kartlarında yeni dönem! Hangi ürün kaç taksit olacak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler için hazırlanan yönetmelik değişikliği taslağını duyurdu. Yapılan düzenlemelere göre hangi ürünlerde ne kadar taksit yapılabileceği de belli oldu.

Hangi ürün kaç taksit olacak?

BDDK, kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu! Yapılan düzenlemelere göre hangi ürünlerde ne kadar taksit yapılabileceği de belli oldu.

  • 03 Ağustos 2018, Cuma 09:31
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