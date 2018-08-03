Üç kamu bankasının imar barışı için düşük faizli kredi vereceği bildirildi. Uygulama pazartesi günü başlayacak.

İŞTE FAİZ ORANLARI



Üç kamu bankasınca verilecek kredinin faizi, 20 bin liraya kadar yüzde 1,33 olarak uygulanacak. 100 bin liraya kadar olan krediler için yüzde 1,48; 100 bin lira ve üzeri krediler için ise yüzde 1,65 faiz alınacak.

İMAR BARIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurularının 8 Haziran'da başladığı İmar Barışı için 31 Ekim 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvuru yapılabilecek. Ayrıca Bakanlar Kurulu'nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor. Vatandaşlar 24 Haziran'a kadar hazırlanması beklenen 'Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu' aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek.

Kayıt bedelleri Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak. İmar Barışı ile konutu tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşlar cezaları iptal edilecek, elektrik, su, doğa lgaz bağlantısı hemen yapılabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Yapı Kayıt Belgesi için müracatlar, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden "Yapı Kayıt Belgesi Formu"nun doldurulmasıyla veya kurum ve kuruluşlara yapılabilecek. Müracaatların e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, formun eksiksiz olarak doldurulması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan yapı belgesi, talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet kanalıyla alınabilecek.

Başvuru kurum ve kuruluşlara yapılmışsa, Yapı Kayıt Belgesi Formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz doldurulup Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlandıktan sonra form sistem üzerinden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderilecek. Daha sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek. Uygulama kapsamında her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek.

İMAR BARIŞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

1-) İmar Barışı hangi yapıları kapsar? 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları kapsar.

2-) Yapı kayıt belgesi nedir? İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

3-) Yapı kayıt belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı? Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

4-) İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak? Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

5-) Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi? Evet bağlanabilecek.

6-) İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı? Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

7-) Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek? Bedelin 31 Aralık 2018'e kadar yatırılması gerekiyor.

8-) Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak? Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine'ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16'ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak.

9-) Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak? Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

10-) Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli? Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.