Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.667,30 puan azalışla 94.543,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.692,39 puan ve yüzde 1,74 azalarak 95.518,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.936,33 puan ve yüzde 3,02 değer kaybederek 94.274,24 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.153,27 puanı, en yüksek 95.518,18 puanı gören endeks, günü yüzde 2,74 azalışla 94.543,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,69, sanayi endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 3,25 ve teknoloji endeksi yüzde 4,43 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.208,93 puan ve yüzde 2,68 azalarak 116.698,90 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 34'ü prim yaptı, 372'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



ALTININ ONSU 1.214,16 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.214,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,83 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 197 bin 500 lira oldu.







DOLAR NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5.0469 lira, satışta 5,0761 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,9188 lira, satışta 4,9386 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,80'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1614, sterlin/dolar paritesi 1,3029, dolar/yen paritesi de 111,45 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,70 dolardan işlem görüyor.