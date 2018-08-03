Dört büyükler, hem Temmuz'da hem de bu yılın ilk 7 ayında borsada yatırımcısına kaybettirdi. Borsa İstanbul'da spor endeksi, Temmuz'da yüzde 7.5 değer kaybetti. Fenerbahçe, yüzde 14.43 ile Temmuz'da yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Fenerbahçe'yi; yüzde 5.88 ile Beşiktaş'ın yüzde 5.59 ile Trabzonspor'un, yüzde 2.81 ile Galatasaray'ın hisseleri izledi. Yılın 7 aylık döneminde yatırımcısına en fazla kaybettiren, yüzde 41.32 ile Beşiktaş oldu.
Dört büyükler borsada üzdü
Etiketler: borsa istanbul , Borsa , İstanbul , Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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