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Dört büyükler da üzdü

Dört büyükler borsada üzdü
Dört büyükler, hem Temmuz'da hem de bu yılın ilk 7 ayında da yatırımcısına kaybettirdi. 'da spor endeksi, Temmuz'da yüzde 7.5 değer kaybetti. Fenerbahçe, yüzde 14.43 ile Temmuz'da yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. 'yi; yüzde 5.88 ile Beşiktaş'ın yüzde 5.59 ile Trabzonspor'un, yüzde 2.81 ile Galatasaray'ın hisseleri izledi. Yılın 7 aylık döneminde yatırımcısına en fazla kaybettiren, yüzde 41.32 ile Beşiktaş oldu.
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