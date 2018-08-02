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Kanal İstanbul için yabancı yatırımcılar sıraya girdi

Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın projesi" olarak bilinen Kanal İstanbul için yabancı yatırımcılar projeye dâhil olmak için sıraya girdi. TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi Başkanı Asuman Erdoğan, Pakistan, Afganistan ve İranlı işadamlarından oluşan sekiz kişilik heyeti meclisteki makamında kabul ederek, heyetin Kanal İstanbul'a yönelik talepleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kanal İstanbul için yabancı yatırımcılar sıraya girdi

Asuman Erdoğan, yatırımcılara "Telefonlarımız 24 saat açık, ilgili kurumlarımız her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Emin olabilirsiniz, size sıfır bürokrasi sözü veriyoruz" dedi. Heyet, Kanal İstanbulbaşta olmak üzere İstanbul'daki üçüncü havalimanın işletilmesi ve önümüzdeki dönem gerçekleşmesi planlanan birçok büyük projede yer almak istediklerini vurguladı.

  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 19:35
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