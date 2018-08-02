Kanal İstanbul için yabancı yatırımcılar sıraya girdi

Asuman Erdoğan, yatırımcılara "Telefonlarımız 24 saat açık, ilgili kurumlarımız her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Emin olabilirsiniz, size sıfır bürokrasi sözü veriyoruz" dedi. Heyet, Kanal İstanbulbaşta olmak üzere İstanbul'daki üçüncü havalimanın işletilmesi ve önümüzdeki dönem gerçekleşmesi planlanan birçok büyük projede yer almak istediklerini vurguladı.