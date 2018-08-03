Çocuk işçiliğine karşı 10 adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan çocuk işçiliğiyle mücadele seferberliği için ilk adımlar atılıyor:
Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar başlatılacak.
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için prefabrik okullar yaygınlaştırılacak.
Kolluk kuvvetlerinin çocuk işçiliğini denetlemesine yönelik düzenleme yapılacak.
Mevsimlik işçilerin çocuklarına Kültür Bakanlığı tarafından ücretsiz ders ve edebiyat kitapları dağıtılacak.
Çalışma riskindeki çocuklar mesleki eğitime yönlendirilecek.
Çocuk hakları ihmal ve istismarı konusunda aile eğitimi programları yaygınlaştırılacak.
Mevsimlik tarım göçü veren illerde gelir alanları yaratılacak.
Fiziksel, psikolojik risklerden etkilenmiş çocuklar Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla desteklenecek.
Mesleki eğitime yönlendirilen çocuklara verilen burs yükseltilecek.
TV programlarında çocuk işçiliğiyle mücadele alanında farkındalıklar artırılacak.
Burak Erdem ÇELİK
Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar başlatılacak.
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için prefabrik okullar yaygınlaştırılacak.
Kolluk kuvvetlerinin çocuk işçiliğini denetlemesine yönelik düzenleme yapılacak.
Mevsimlik işçilerin çocuklarına Kültür Bakanlığı tarafından ücretsiz ders ve edebiyat kitapları dağıtılacak.
Çalışma riskindeki çocuklar mesleki eğitime yönlendirilecek.
Çocuk hakları ihmal ve istismarı konusunda aile eğitimi programları yaygınlaştırılacak.
Mevsimlik tarım göçü veren illerde gelir alanları yaratılacak.
Fiziksel, psikolojik risklerden etkilenmiş çocuklar Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla desteklenecek.
Mesleki eğitime yönlendirilen çocuklara verilen burs yükseltilecek.
TV programlarında çocuk işçiliğiyle mücadele alanında farkındalıklar artırılacak.
Burak Erdem ÇELİK
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