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işçiliğine karşı 10 adım

Çocuk işçiliğine karşı 10 adım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan işçiliğiyle mücadele seferberliği için ilk adımlar atılıyor:
Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar başlatılacak.
Mevsimlik işçilerinin çocukları için prefabrik okullar yaygınlaştırılacak.
Kolluk kuvvetlerinin çocuk işçiliğini denetlemesine yönelik düzenleme yapılacak.
Mevsimlik işçilerin çocuklarına tarafından ücretsiz ders ve edebiyat kitapları dağıtılacak.
Çalışma riskindeki çocuklar mesleki eğitime yönlendirilecek.
Çocuk hakları ihmal ve istismarı konusunda aile eğitimi programları yaygınlaştırılacak.
Mevsimlik tarım göçü veren illerde gelir alanları yaratılacak.
Fiziksel, psikolojik risklerden etkilenmiş çocuklar Merkezleri aracılığıyla desteklenecek.
e yönlendirilen çocuklara verilen burs yükseltilecek.
TV programlarında çocuk işçiliğiyle mücadele alanında farkındalıklar artırılacak.

Burak Erdem ÇELİK
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