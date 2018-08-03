Türk Hava Yolları (THY), dünyaca ünlü lego figürlerinin rol aldığı yeni uçak içi emniyet filmini yayınlamaya başladı. Özel yapım bir animasyon olan yeni uçak içi emniyet videosu, 'LEGO Movie', 'LEGO Batman Movie', 'LEGO NINJAGO Movie' ile Şubat 2019'da sinemalarda olacak 'LEGO Movie 2'nin montaj ekibi tarafından üretildi. THY'nin Warner Bros ve Lego işbirliği ile yapılan yeni emniyet filmi tüm uçuşlarda ve internet kanallarında yayınlanacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, emniyeti en üst seviyede tutan küresel bir havayolu olarak, bu film için Warner Bros ve LEGO Film markalarıyla işbirliği yapmaktan heyecan duyduklarını belirtti. 950 gün süren çekimlerde yaklaşık 3 milyon adet LEGO parçası kullanıldı.
Başrolde legolar var
Etiketler: Batman , Warner Bros , İlker Aycı , THY , LEGO Movie
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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